Немецкую партию «Зеленые» призвали быть более зеленой

Немецкая партия «Зеленые» должна проявить больше экологической активности в условиях борьбы за будущий курс партии, 27 октября заявил президент Союза охраны природы и биоразнообразия Германии (Nabu) Йорг-Андреас Крюгер в интервью немецкой редакционной сети (Redaktionsnetzwerk Deutschland).
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