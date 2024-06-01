Министр культуры России Ольга Любимова поздравила с Международным днем защиты детей. «В нашей работе мы уделяем большое внимание воспитанию детей, развитию уникальной трехступенчатой системы творческого образования.
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