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Роспатент запустил поиск по зарегистрированным товарным знакам

Роспатент запустил поиск по зарегистрированным товарным знакам

Федеральная служба по интеллектуальной собственности запустила новый бесплатный сервис. Теперь пользователям информационной системы «Поисковая платформа» предоставляется доступ к сведениям обо всех зарегистрированных Роспатентом товарных знаках.

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