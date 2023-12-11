Роспатент запустил поиск по зарегистрированным товарным знакам

Федеральная служба по интеллектуальной собственности запустила новый бесплатный сервис. Теперь пользователям информационной системы «Поисковая платформа» предоставляется доступ к сведениям обо всех зарегистрированных Роспатентом товарных знаках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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