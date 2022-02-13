Обратная теорема Бжезинского

Ввиду того, что исходная статья была заблокирована по просьбе трудящихся из работящей, скромной, отважной и богатой страны под названием Украина, давшей миру Королева и Гоголя, Пушкина и Лермонтова, пенициллин, практику полостных операций и египетских фараонов со всеми их пирамидами, жрецами и священными нильскими крокодилами, решил написать сию статью в исключительно хвалебных тонах, беспрерывно восхищаясь мудростью Дзен, блокирующего такого дерзкого писаку, как я, по жалобам неизвестных, но наверняка весьма достойных лиц! В той крамольной статье, аз, грешный, ничтоже сумняшеся, пытался донести до читателя верность обратного прочтения известного изречения г-на Бжезинского, советника Президента Светлоликих Эльфов из Волшебного Сияющего Града-На-Холме, что по другую сторону Атлантического океана лежит.