Клаксон
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Клаксон

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Volvo использует специальный манекен лося

Volvo использует специальный манекен лося

Новые модели Volvo тестируют на способность выдержать столкновение машины с животным. Манекен лося для испытаний новинок для компании Volvo специально разработал шведский НИИ транспортного хозяйства.

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