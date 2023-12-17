Путин: Россия не может в обмен на колбасу отдать свой суверенитет

Жизненная необходимость для страны — быть сильной, подчеркнул глава государстваРоссия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и быть чьим-то сателлитом, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде «Единой России».