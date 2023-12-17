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Daily Storm

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  • Grandad
    Тут вина не чиновников, а нерасторопность законодателей, отстающих от реалий и ждущих прямых указаний сверху.Проблемы участниц...
  • Игорь Петров
    Нужен СМЕРШ!Проблемы участниц...
  • Сергей
    чинуши могут только после пинка под жопу что то делать, начать шевелиться, нужно ввести штрафы чиновникам - меньше бу...Проблемы участниц...

Путин: Россия не может в обмен на колбасу отдать свой суверенитет

Путин: Россия не может в обмен на колбасу отдать свой суверенитет

Жизненная необходимость для страны — быть сильной, подчеркнул глава государстваРоссия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и быть чьим-то сателлитом, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде «Единой России».

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Комментарии
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ВК
Вадим Королев
Похоже ждут голодные времена!!!!!
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1 д.
Ф
Фарадей
Суверенитет в 91 отдали,за кока колу и макдональдс
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16 час.

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