Опубликовано расписание школьных каникул в Петербурге в 2023 — 2024 году

Учебный год только начался, а многие уже интересуются, когда наступят школьные каникулы. В Петербурге даты отдыха устанавливает Комитет по образованию, а образовательные учреждения вправе самостоятельно выбрать каникулярный период на основе этих рекомендаций.
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