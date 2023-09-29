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  • Виктор Не
    Дикарь спустился с гор и решил что ему всë можно. А то что его отпустили ничего удивительного. Это же полиция. Была б...Получивший три пу...
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Опубликовано расписание школьных каникул в Петербурге в 2023 — 2024 году

Учебный год только начался, а многие уже интересуются, когда наступят школьные каникулы. В Петербурге даты отдыха устанавливает Комитет по образованию, а образовательные учреждения вправе самостоятельно выбрать каникулярный период на основе этих рекомендаций.

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