Песков: Зеленскому следует задуматься о мирном предложении Владимира Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Зеленскому следует внимательно рассмотреть предложение о мирном урегулировании, выдвинутое президентом России Владимиром Путиным, поскольку обстановка на фронте ухудшается для Украины.
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