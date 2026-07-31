Овчинский рассказал об открытии выставки крупнейших строительных проектов Москвы

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский сообщил, что 1 августа в Музее Москвы откроется выставка «70 лет созидания», посвященная градостроительству столицы .
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