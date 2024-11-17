Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 287 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    Звоните, придурки, звоните! Дураков, верящих вам, в России теперь на порядки меньше - научили. ЧтО, ситуация за Ж--- ...Сапоньков: Цель з...
  • ММ
    И потом Путин опять будет сокрушаться, что его опять на@бали западные партнеры???Сапоньков: Цель з...
  • лина любимцева
    Именно ТАК!! Хотят остановить наступление, а потом "оставить с носом". И требовать от России что только заблагорассуд...Сапоньков: Цель з...

Львовский аэропорт хотят открыть уже в следующем году – Reuters

Львовский аэропорт хотят открыть уже в следующем году – Reuters

Reuters сообщает о планах украинских властей уже в следующем году, даже в условиях военного положения, открыть аэропорт во Львове Такое мнение высказал старший партнер страхового брокера Marsh McLennan По словам Криспина Эллисона из страховой компании Marsh McLennan, Киев почти год ведет переговоры с европейскими авиационными органами и авиакомпаниями по возобновлению авиасообщения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх