Львовский аэропорт хотят открыть уже в следующем году – Reuters

Reuters сообщает о планах украинских властей уже в следующем году, даже в условиях военного положения, открыть аэропорт во Львове Такое мнение высказал старший партнер страхового брокера Marsh McLennan По словам Криспина Эллисона из страховой компании Marsh McLennan, Киев почти год ведет переговоры с европейскими авиационными органами и авиакомпаниями по возобновлению авиасообщения.