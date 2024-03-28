Педагоги из Кировска прошли онлайн-обучение в Иркутской области

В рамках инициативы по интеграции образовательных систем новых российских регионов в общенациональное образовательное пространство, Министерство образования Иркутской области совместно с Региональным институтом развития образования реализовали цикл онлайн-мероприятий для педагогических работников города Кировска Луганской Народной Республики.
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