«Отец» подводных лодок

Быть во главе такого предприятия, как Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», и сделать за свою жизнь более 200 самых передовых в техническом плане боевых атомных и дизель-электрических подводных лодок — для этого нужно быть неординарной личностью.
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