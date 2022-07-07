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Дарья Веледеева стала главным редактором итальянского Harper's Bazaar

Дарья Веледеева стала главным редактором итальянского Harper's Bazaar

Итальянский Harper's Bazaar начнет выпускать печатную версию, главным редактором назначена экс-главред российского Harper's Bazaar Дарья Веледеева.

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