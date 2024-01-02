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North Korea Vows to ‘Thoroughly Annihilate’ the U.S.

“North Korean leader Kim Jong Un said his military should ‘thoroughly annihilate’ the United States and South Korea if provoked, state media reported Monday, after he vowed to boost national defense to cope with what he called an unprecedented U.

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