Серго Берия: судьба сына расстеленного министра МВД

Лаврентий Павлович Берия обладал множеством почетных званий! Он был маршалом Советского Союза, Героем Социалистического Труда, шестикратным кавалером Ордена Ленина, двукратным лауреатом Сталинской премии и многим другим.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии