Астраханский автобус №117 меняет свой маршрут

По сообщению регионального министерства транспорта, нововведения вступают в силу с сегодняшнего дня. Схема движения маршрута №117меняется по просьбам пассажиров: с 10 сентября Волгабасы будут заезжать в микрорайон 3-й Юго-восток.
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