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"А он мне - агрессивно так - это "Заговор", - глава Евросоюза пожаловался на поведение Лаврова

"А он мне - агрессивно так - это "Заговор", - глава Евросоюза пожаловался на поведение Лаврова

Жозеп Боррель накануне разразился скорбным монологом - он дескать к главе российского МИД Лаврову, со всей душой, указал на ошибки совершаемые российской властью и президентом Путиным лично, а он - мне не поверил, да еще и агрессивно ответил.

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