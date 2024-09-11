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Царьград

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Наталья Водянова оказалась свидетелем теракта 11 сентября в США

Наталья Водянова оказалась свидетелем теракта 11 сентября в США

Супермодель из Нижнего Новгорода Наталья Водянова своими глазами видела обрушение башен-близнецов в Нью-Йорке.

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