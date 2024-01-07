Появились новые кадры теракта у кладбища, где похоронен Сулеймани

Драматичные кадры теракта в городе Керман публикуют сегодня иранские агентства. Взрыв бомбы, приведенной в действие террористом-смертником рядом с автобусом, который доставил паломников на поминальную церемонию 4 января, обнародовало агентство Tasnim.
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