Вашингтон признал правоту России и разогнал преступное USAID

В США произошло сенсационное событие, касающееся всего мира. Президент Трамп и его советник Илон Маск разогнали сверхмощное Агентство США по международному развитию (USAID) – высший орган госуправления США по финансированию иностранных структур.
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