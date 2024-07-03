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EnvInt: в предметах женской гигиены обнаружили мышьяк, свинец и кадмий

EnvInt: в предметах женской гигиены обнаружили мышьяк, свинец и кадмий

Американские ученые из Калифорнийского университета в Беркли выяснили, что гигиенические тампоны для женщин нескольких популярных брендов содержат такие тяжелые ядовитые металлы, как кадмий, свинец и мышьяк.

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