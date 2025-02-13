В теплом январе льды Арктики рекордно сократились по площади

Рекордно малую площадь льда в Арктике зарегистрировали в январе 2025 года. Этот уровень заметно превзошел прежний рекорд, зафиксированный в январе 2018 года, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, чьи слова в четверг, 13 февраля, ТАСС, Метеоролог отметил, что в Антарктике произошла аналогичная аномалия.
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