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Анекдоты и Шутки из Питера

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Лучшие Анекдоты из Питера за 06.07.2024

Лучшие Анекдоты из Питера за 06.07.2024

***** Зашел в Эрмитаж. Два часа смотрел на экспонаты. Два часа искал выход… ***** После просмотра передачи "Ревизорро" зашёл на кухню и просто обомлел: жена готовит без перчаток, без головного убора, маркировки на контейнерах в холодильнике нет, товарное соседство нарушено.

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