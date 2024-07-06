Лучшие Анекдоты из Питера за 06.07.2024

***** Зашел в Эрмитаж. Два часа смотрел на экспонаты. Два часа искал выход… ***** После просмотра передачи "Ревизорро" зашёл на кухню и просто обомлел: жена готовит без перчаток, без головного убора, маркировки на контейнерах в холодильнике нет, товарное соседство нарушено.