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Байден назвал Путина президентом Украины

Байден назвал Путина президентом Украины

Байден допустил очередную нелепую оговорку, приглашая на сцену Владимира Зеленского.Президент США Джо Байден со сцены саммита НАТО заявил, что хочет передать слово президенту Украины, у которого "столько же смелости, сколько и упорства".

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