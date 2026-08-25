ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

274 подписчика

Рогов назвал Зеленского инородцем после его слов о русских и украинцах

Рогов назвал Зеленского инородцем после его слов о русских и украинцах

Председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов назвал главу киевского режима Владимира Зеленского, инородцем, которому чужда историческая правда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии