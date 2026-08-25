Председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов назвал главу киевского режима Владимира Зеленского, инородцем, которому чужда историческая правда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии