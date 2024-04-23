Екатеринбуржец 37 раз ударил ножом мигранта-нелегала, отомстив за дочь Уралец убил мигранта, на которого пожаловалась его дочь Екатеринбуржец жестоко расправился с гражданином Таджикистана, который, предположительно, обидел его дочь-подростка.
В России начались самосуды над мигрантами
Комментарии
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Олег Самойлов
Посадят мужика, а это есть печально...
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5 мин.
Олег Самойлов
А на каком основании судить?
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3 мин.
Евгений Сорокин
Блин, от полицаев пользы никакой, они сами себя не смогут защитить, нацгвардия, её лучшие люди на фронте. Только мы сами сможем защитить себя от этих чурок. А полицаи при любой возможности, высосанной из пальца, разоружают народ, охотников, которые могут защитить сограждан. А чуркам продали паспорта и разрешили ПОКУПАТЬ ОРУЖИЕ ! Плюс, у них есть свои склады с оружием (сколько ФСБ нашло, а сколько осталось). И чо делать-то? Сдаваться мастурбекам? Aux armes, citoyens ! Наша власть нас не защитит!
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