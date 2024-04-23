В России начались самосуды над мигрантами

Евгений Сорокин

Блин, от полицаев пользы никакой, они сами себя не смогут защитить, нацгвардия, её лучшие люди на фронте. Только мы сами сможем защитить себя от этих чурок. А полицаи при любой возможности, высосанной из пальца, разоружают народ, охотников, которые могут защитить сограждан. А чуркам продали паспорта и разрешили ПОКУПАТЬ ОРУЖИЕ ! Плюс, у них есть свои склады с оружием (сколько ФСБ нашло, а сколько осталось). И чо делать-то? Сдаваться мастурбекам? Aux armes, citoyens ! Наша власть нас не защитит!