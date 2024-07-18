«Не могла ответить ни на один вопрос, сейчас в тяжелом состоянии»: в Омске женщина выпала из маршрутки.
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«Не могла ответить ни на один вопрос, сейчас в тяжелом состоянии»: в Омске женщина выпала из маршрутки.