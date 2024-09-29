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Враг ищет уязвимые места России: После дронов в ход пошло заявление об убийстве полковника

Враг ищет уязвимые места России: После дронов в ход пошло заявление об убийстве полковника

Чем сильнее наше давление на фронте на позиции врага, тем больше противник старается использовать другие средства, в особенности на нанесения урона в тыл, по гражданским .

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