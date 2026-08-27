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Рубен Аморим: «Цель «Милана» – трофеи, конкуренция в Серии А и в Европе. Ключ к успеху – смирение и концентрация, каждый следующий соперник – сильнейшая команда в мире»

Главный тренер « Милана »  Рубен Аморим перед матчем 2-го тура Серии А против «Венеции» высказался о своих задачах в итальянском клубе.

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