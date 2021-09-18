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Непростая операция малошумной U35 в зоне ответственности ВМФ России. Миссия с дальним прицелом

Непростая операция малошумной U35 в зоне ответственности ВМФ России. Миссия с дальним прицелом

Как известно, для большинства отечественных и зарубежных военных экспертов и обозревателей информация о начале перехода анаэробной дизель-электрической подводной лодки U35 (S185) проекта 212A ВМС Германии из акватории Балтийского моря в Центральное и Восточное Средиземноморье так и не стала предметом пристального внимания, не говоря уже об отсутствии каких-либо дальнейших попыток осуществления детального экспертного анализа вероятных целей развёртывания данной субмарины в столь критически важном (с оперативно-стратегической точки зрения) регионе Южно-Европейского и Ближневосточного условных театров военных действий.

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