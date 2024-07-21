Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Татьяна Ускова
    мальчик "Совсем больной", но это не мешало ему создать бандитскую группу, ходить по городу с палкой и кошмарить обычн..."Он очень больной...
  • Сергей Алексеев
    Всех кто пытается защищать и при этом плохо говорит по-русски, лишать гражданства и высылать."Он очень больной...
  • Сиропчик Микульский
    Я предупреждал, что скоро и депутатов начнут избивать. Может сейчас дело сдвинется с мертвой точки?"Он очень больной...

Дума, СК, мигранты, Поплавская и доморощенные скакуны... да и вообще, с фига ли баня загорелась?..

Дума, СК, мигранты, Поплавская и доморощенные скакуны... да и вообще, с фига ли баня загорелась?..

Госмашина - агрегат чертовски неповоротливый, но уж коли с места стронулась - разбегайся. )). по поводу закона отклонённого Думой с формулировкой " На доработку".

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Комментарии
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Евгений Рудаков
Для себя пекут депутаты, только для себя - одни вкусняшки. По другому у них не бывает. Евг. Р-Р.
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9 час.
Виталий Чуваев
Проблема в том, что назначаемый и утверждаемый орган (Правительство РФ), не имеет права распускать избирательный орган (ГД РФ)... В том, что депутатами всех уровней становятся далеко не самые патриотичные, образованные, умные, порядочные, совестливые и справедливые люди виноваты прежде всего избиратели, т.е. российский НАРОД.  Который сначала не ходит на выборы и не заморачиваться этим самым ВЫБОРОМ, а потом сваливает результаты своей политической пассивности и инфантильности на чиновников, государство, президента...  Поэтому вполне справедлива формула - &quot;Какой народ, такая и Власть&quot;.  И совершенно неважно какая из её ТРЁХ ветвей - Законодательная, Судебная или Исполнительная...   Ну, и четвёртая Власть, (СМИ), тоже не в стороне...
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8 час.
Galina Bobryasheva
Они проходят по партийным спискам! Народ их не избирает! А кто там в их партиях составляет списки и по каким критериям остается большим вопросом! 30 лет эти партии борются за народное счастье, но &quot;воз и ныне там&quot;!
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7 час.

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