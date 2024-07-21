Дума, СК, мигранты, Поплавская и доморощенные скакуны... да и вообще, с фига ли баня загорелась?..

Виталий Чуваев

Проблема в том, что назначаемый и утверждаемый орган (Правительство РФ), не имеет права распускать избирательный орган (ГД РФ)... В том, что депутатами всех уровней становятся далеко не самые патриотичные, образованные, умные, порядочные, совестливые и справедливые люди виноваты прежде всего избиратели, т.е. российский НАРОД. Который сначала не ходит на выборы и не заморачиваться этим самым ВЫБОРОМ, а потом сваливает результаты своей политической пассивности и инфантильности на чиновников, государство, президента... Поэтому вполне справедлива формула - "Какой народ, такая и Власть". И совершенно неважно какая из её ТРЁХ ветвей - Законодательная, Судебная или Исполнительная... Ну, и четвёртая Власть, (СМИ), тоже не в стороне...