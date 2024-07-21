Госмашина - агрегат чертовски неповоротливый, но уж коли с места стронулась - разбегайся. )). по поводу закона отклонённого Думой с формулировкой " На доработку".
Дума, СК, мигранты, Поплавская и доморощенные скакуны... да и вообще, с фига ли баня загорелась?..
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Евгений Рудаков
Для себя пекут депутаты, только для себя - одни вкусняшки. По другому у них не бывает. Евг. Р-Р.
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9 час.
Виталий Чуваев
Проблема в том, что назначаемый и утверждаемый орган (Правительство РФ), не имеет права распускать избирательный орган (ГД РФ)... В том, что депутатами всех уровней становятся далеко не самые патриотичные, образованные, умные, порядочные, совестливые и справедливые люди виноваты прежде всего избиратели, т.е. российский НАРОД. Который сначала не ходит на выборы и не заморачиваться этим самым ВЫБОРОМ, а потом сваливает результаты своей политической пассивности и инфантильности на чиновников, государство, президента... Поэтому вполне справедлива формула - "Какой народ, такая и Власть". И совершенно неважно какая из её ТРЁХ ветвей - Законодательная, Судебная или Исполнительная... Ну, и четвёртая Власть, (СМИ), тоже не в стороне...
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8 час.
Galina Bobryasheva
Они проходят по партийным спискам! Народ их не избирает! А кто там в их партиях составляет списки и по каким критериям остается большим вопросом! 30 лет эти партии борются за народное счастье, но "воз и ныне там"!
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7 час.
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