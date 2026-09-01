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Царьград

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Паводок затопил съезд на М-5 в Челябинской области, движение остановлено

Паводок затопил съезд на М-5 в Челябинской области, движение остановлено

Паводковые воды затопили съезд с развязки на трассе М-5 "Урал" вблизи города Снежинска в Челябинской области.

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