В Турции применили водометы и газ против пытавшихся проникнуть на базу США

Турецкие силовики использовали водометы против толпы, митингующей в поддержку Палестины - они пытались прорваться к базе Инджирлик, на которой находятся военнослужащие Соединенных Штатов, передает ТАСС, ссылаясь на очевидца.
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