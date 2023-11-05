Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Турции применили водометы и газ против пытавшихся проникнуть на базу США

В Турции применили водометы и газ против пытавшихся проникнуть на базу США

Турецкие силовики использовали водометы против толпы, митингующей в поддержку Палестины - они пытались прорваться к базе Инджирлик, на которой находятся военнослужащие Соединенных Штатов, передает ТАСС, ссылаясь на очевидца.

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