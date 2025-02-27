Певец Александр Буйнов сбил женщину на переходе в Подмосковье

Певец Александр Буйнов сбил на Lexus пенсионерку на переходе в Подмосковье. Наезд на женщину произошел у одного из домов на улице Февральской, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Подмосковью.
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