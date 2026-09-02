США не торопятся добивать Россию

Речь об "адских санкциях", о чем же еще.Замах очень серьезный, с надеждой, что получится добить российскую экономику уже окончательно и навсегда.
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США, как и во время Второй Мировой войны, двурушничает - ждёт кто кого и только тогда когда поймёт на 100 процентов кто возьмёт верх тогда и придёт, чтобы сливки снять и объявить США победителем.
и не "добьют", - факт на лице. тут речь о Европе, Россия, решая свои задачи внутри СВО, одновременно решает задачи США по унасекомлению Европы. так работают кукловоды, - чужими руками. всегда. но и на нашей стороне специально обученные люди. как бы дядя Сэм не ошибся в итогах, ибо "от Лиссабона до Владивостока" не просто фраза, - надо внимательно слушать, что говорит ВВП и когда его слова сбываются. иногда дистанция до исполнения позволяет почти забыть начало. но этого делать не надо. "на дворе" битва за Европу и результат ещё далеко не ясен.