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Audi показала рекордно экономичный A2 с запасом хода до 656 километров

Audi показала рекордно экономичный A2 с запасом хода до 656 километров

Компания Audi полностью рассекретила новый компактвэн, получивший уже применявшееся ранее название A2 с дополнением e-tron, которое отсылает к электрической природе новинки.

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