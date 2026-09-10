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Обычная тряпка туда не проходит: для узких мест при уборке использую вешалку и старый носок

Обычная тряпка туда не проходит: для узких мест при уборке использую вешалку и старый носок

Теперь протереть пыль в труднодоступных местах за холодильником или стиральной машиной стало проще — там, куда не добраться обычной тряпкой, поможет вешалка для одежды.

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