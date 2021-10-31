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Запад собрался поставить под вопрос российский статус Калининграда

Запад собрался поставить под вопрос российский статус Калининграда

США раздувают конфликт в Прибалтике, используя ложные претензии Литвы на земли Калининградской области («Малую Литву»).

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Ваша Светлость
Россия не обязана каждый раз вступать в "переговоры" с идиотами! Калининградская область - Россия! Всё, никакие переговоры не нужны!
Павел Смирнов
Ни пяди Русской земли, добро пожаловать на головорезку, потом не пищите суки...
Горбатюк Валерий
Очередной литовский суперприбалт-патриот (с характерной до предела литовской внешностью) НОСОВИЧ... Блин, снова антисемитом назовут... Вот только не понятно, каким тут боком семитские народы, если все эти "суперпатриоты" то из себя протоукра корчат, то супергрузина, то суперлитовца?
Владимир Кармазинов
Хотелки Литувании можно воткнуть в то место, откуда они и выросли. Хотя, Петр 1 купил эти земли, ну и потребовать их назад. А желающие дальше продвигать европейские "ценности", могут и ехать к этим "ценностям".
Евгений Решетников
Стоп, Петр купил эти земли вместе с холопами, населявшими их... Нехер распускать, пусть работают, оборзели совсем...
Алексей Сафронов
...с тех пор те "холопы" превратились в мерзкое русофобское дерьмо, которому надо дать в лучшем случае место на Колыме.
Галина Черныш
России нужно поставить под сомнение статус Аляски и Калифорнии.
Игорь Ткаченко
Вот это точно! Надо давно дать понять пиндосам, что их территория под гораздо большим вопросом, чем наш Калининград ))) Только, что-то нашим лень этим заниматься. А зря…
Александр Владимирович Руднев
Не лень, а силёнок нет...
Николай Беляев
А Медведев бы отдал. Опыт уже есть.
Александр Бабков
Опубликовать КУПЧУЮ Петра -1 на этих "проебалтов" и закончить дискусию!
Александр Т
Где локоть сгибается они видели? И вопрос Клайпеды для Литовцев тоже можно поднять..........
Сергей Евменеев
Пиндосы так и хотят без аляски остаться!!!!!!!!
Максим Маркин
поставить вопрос о немецком статусе половины Польши и трети Чехии: сами хотели ..
Юдкевич Сергей
Поставить вопрос о принадлежности Украинской области.
Vladimir Lioubimcev
А о своем статусе Запад задуматься не желает?
Алексей Сафронов
Радует, что благодаря провокациям пиндосов и брюзжанию им подхрюкивающим, в 2023 году появится хороший повод вернуть наши територии из под небратьев приЕбалтов обратно России.
Регина Толстоброва
Почему-то при э той власти Россию стали все так обижать. Одни враги кругом, друзей нет. Все претензии к нам только.
Андрей Сапожников
такая она политика умиротворения. Здесь как в курятнике, голову поднимешь заклюют, опустишь-затопчут.
Андрей Сапожников
конечно это провокация, но с задачей посмотреть на реакцию обеих сторон. У нас теперь в Конституции записано об отторжении территории. Западный капитал продолжает расширение на Восток, в исключительных случаях прибегая к помощи НАТО, как силовое принуждение. И было бы глупо думать, что его сможет остановить мнение какой-либо Прибалтики, Украины, Польши и другой совершенно неравной по статусу стране. Единственное препятствие остаётся Россия и Китай, который более пластичен и где единственная точка соприкосновения - Тайвань.
Николай Викторович Карташев
Пока Калининград принадлежит России,Западу нужно заботиться о памперсах,а это вам не кружевные труселя.

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