Запад собрался поставить под вопрос российский статус Калининграда

Всё об оружииПолитикаЗапад собрался поставить под вопрос российский статус Калининграда США раздувают конфликт в Прибалтике, используя ложные претензии Литвы на земли Калининградской области («Малую Литву»).Вернуться к статье2111НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВаша СветлостьРоссия не обязана каждый раз вступать в "переговоры" с идиотами! Калининградская область - Россия! Всё, никакие переговоры не нужны!ПСПавел СмирновНи пяди Русской земли, добро пожаловать на головорезку, потом не пищите суки...Горбатюк ВалерийОчередной литовский суперприбалт-патриот (с характерной до предела литовской внешностью) НОСОВИЧ... Блин, снова антисемитом назовут... Вот только не понятно, каким тут боком семитские народы, если все эти "суперпатриоты" то из себя протоукра корчат, то супергрузина, то суперлитовца?Владимир КармазиновХотелки Литувании можно воткнуть в то место, откуда они и выросли. Хотя, Петр 1 купил эти земли, ну и потребовать их назад. А желающие дальше продвигать европейские "ценности", могут и ехать к этим "ценностям".Евгений РешетниковСтоп, Петр купил эти земли вместе с холопами, населявшими их... Нехер распускать, пусть работают, оборзели совсем...Алексей Сафронов...с тех пор те "холопы" превратились в мерзкое русофобское дерьмо, которому надо дать в лучшем случае место на Колыме.Галина ЧернышРоссии нужно поставить под сомнение статус Аляски и Калифорнии.Игорь ТкаченкоВот это точно! Надо давно дать понять пиндосам, что их территория под гораздо большим вопросом, чем наш Калининград ))) Только, что-то нашим лень этим заниматься. А зря…АРАлександр Владимирович РудневНе лень, а силёнок нет...Николай БеляевА Медведев бы отдал. Опыт уже есть.Александр БабковОпубликовать КУПЧУЮ Петра -1 на этих "проебалтов" и закончить дискусию!Александр ТГде локоть сгибается они видели? И вопрос Клайпеды для Литовцев тоже можно поднять..........Сергей ЕвменеевПиндосы так и хотят без аляски остаться!!!!!!!!Максим Маркинпоставить вопрос о немецком статусе половины Польши и трети Чехии: сами хотели ..ЮСЮдкевич СергейПоставить вопрос о принадлежности Украинской области.Vladimir LioubimcevА о своем статусе Запад задуматься не желает?Алексей СафроновРадует, что благодаря провокациям пиндосов и брюзжанию им подхрюкивающим, в 2023 году появится хороший повод вернуть наши територии из под небратьев приЕбалтов обратно России.Регина ТолстоброваПочему-то при э той власти Россию стали все так обижать. Одни враги кругом, друзей нет. Все претензии к нам только.Андрей Сапожниковтакая она политика умиротворения. Здесь как в курятнике, голову поднимешь заклюют, опустишь-затопчут.Андрей Сапожниковконечно это провокация, но с задачей посмотреть на реакцию обеих сторон. У нас теперь в Конституции записано об отторжении территории. Западный капитал продолжает расширение на Восток, в исключительных случаях прибегая к помощи НАТО, как силовое принуждение. И было бы глупо думать, что его сможет остановить мнение какой-либо Прибалтики, Украины, Польши и другой совершенно неравной по статусу стране. Единственное препятствие остаётся Россия и Китай, который более пластичен и где единственная точка соприкосновения - Тайвань.Николай Викторович КарташевПока Калининград принадлежит России,Западу нужно заботиться о памперсах,а это вам не кружевные труселя.Комментировать
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