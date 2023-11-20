А помните, когда все случилось, она поначалу лепетала - "я ничего не знала". И кто-то даже верил в эту версию "обманутой девочки" и "несчастного ребенка".
Дарья Трепова планировала убить Татарского еще в Москве. Помешал куратор
Комментарии
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Любовь Ф
Только пожизненный срок предателям.. и в лагеря с самыми тяжелыми условиями содержания! Ещё мы и будем этих тварей содержать.
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10 час.
ЛХ
Людмила Хватова
Она никогда не исправится, зачем кормить ее десятки лет за счет наших налогов, вернуть смертную казнь, многие задумаются, прежде чем творить зло
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4 час.
Лора Лора
Я тоже так считаю. Исправить таких Дур невозможно !! Хоть какую-то пользу принесет, Дрянь !!!
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27 мин.
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