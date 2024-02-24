ВСУ готовы воевать за США против Ирана, Китая или КНДР

Олег Самойлов Это КОГДА была страна? В составе СССР? Так тогда была РЕСПУБЛИКА! Мечта для ЛЮБОГО офицера ВС СССР! А страной это образование НИКОГДА НЕ было и НИКОГДА уже НЕ будет!

Nikolay Zakharov За свою страну постоять не могут,а куда-то ещё хотят,пока собираются, наши всех нациков тут успокоят.