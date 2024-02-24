Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в Российской Федерации в список террористов и экстремистов) заявил, что ВСУ готовы воевать за американские интересы, в частности, против таких стран, как Иран, Китай или КНДР.
ВСУ готовы воевать за США против Ирана, Китая или КНДР
Комментарии
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Олег Самойлов
Это КОГДА была страна? В составе СССР? Так тогда была РЕСПУБЛИКА! Мечта для ЛЮБОГО офицера ВС СССР! А страной это образование НИКОГДА НЕ было и НИКОГДА уже НЕ будет!
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3 час.
Nikolay Zakharov
За свою страну постоять не могут,а куда-то ещё хотят,пока собираются, наши всех нациков тут успокоят.
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3 час.
СА
Сергей Андросов
Это единственный шанс для них выехать из этой жопы и остаться в живых. Их в Англию отправили на что то учиться, так они разбежались как тараканы.
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2 час.
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