📹⚡️Серия отказов гидросистем на истребителях F-15J JASDF с авиабазы Наха, зафиксированная 18 августа, 10 сентября и 16 сентября, с высокой вероятностью указывает не на единичные эксплуатационные сбои, а на нарастающее проявление системной выработки ресурса части парка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым