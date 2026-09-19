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Русское оружие

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📹⚡️Серия отказов гидросистем на истребителях F-15J JASDF с авиабазы Наха, зафиксированная 18 августа, 10 сентября и 16 сентября, с высокой вероятностью указывает не на единичные эксплуатационные сбои, а на нарастающее проявление системной выработки ресурса части парка.

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