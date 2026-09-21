Археологи нашли первое реальное доказательство древнего китайского наказания: как женщина пережила отрезание носа

В древнем Китае система «Пяти наказаний» была жестокой и безжалостной. Среди них было и отрезание носа — наказание, которое упоминалось в исторических источниках, но долгое время не находило подтверждения в археологических находках.
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