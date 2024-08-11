На II Международный буддийский форум в Бурятию прибыла делегация из Мьянмы во главе с буддийским монахом, общественным деятелем, основателем Международной буддийской академии Ситагу Ашином Ньяниссара, сообщили организаторы форума, 11 августа пишет Восток-Телеинформ.
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