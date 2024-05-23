Школьникам на островах Приморского округа рассказали о правилах дорожного движения

Обучающий урок прошёл в рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети!».С наступлением долгожданных каникул дети могут отдохнуть от учёбы, проводить много времени на свежем воздухе и кататься на велосипедах.
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