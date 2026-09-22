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Регионы России

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Positive Technologies представила платформу Security Lakehouse для выявления многоцелевых кибератак

Positive Technologies представила платформу Security Lakehouse для выявления многоцелевых кибератак

Компания Positive Technologies разработала и внедрила внутреннюю платформу Security Lakehouse, которая объединяет обезличенную телеметрию всех своих продуктов и клиентских инсталляций в единый массив данных.

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