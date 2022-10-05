Венгрия добилась нераспространения потолка цен на поставки нефти РФ по трубопроводу

Министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что Венгрия в ходе переговоров на совете постпредов стран Евросоюза добилась того, чтобы лимит стоимости нефти в рамках антироссийских санкций не распространился на трубопроводные поставки.
Министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что Венгрия в ходе переговоров на совете постпредов стран Евросоюза добилась того, чтобы лимит стоимости нефти в рамках антироссийских санкций не распространился на трубопроводные поставки.
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