Общественная служба новостей

1 294 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Марченко
    А может это её воля и она не хотела бы чтобы ее кто нибудь увидел и запомнил такой какой она стала. Болезнь никого не...«Знакомые привыкл...
  • Василий
    А это хто? 🤔🤣Азиза поддержала ...
  • Irina Istomina
    Ещё одна дебилка.Азиза поддержала ...

Венгрия добилась нераспространения потолка цен на поставки нефти РФ по трубопроводу

Венгрия добилась нераспространения потолка цен на поставки нефти РФ по трубопроводу

Министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что Венгрия в ходе переговоров на совете постпредов стран Евросоюза добилась того, чтобы лимит стоимости нефти в рамках антироссийских санкций не распространился на трубопроводные поставки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх