Инвесторы ожидают роста на рынке акций и недвижимости в 2025

В 2025 году удачной инвестицией могут стать акции, недвижимость и краудлендинговые платформы. Таким мнением поделилась аналитик, специалист по финансам и основатель компании Frontiers Мария Кузнецова в эфире радио "Спутник".
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