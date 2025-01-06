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FinFax - Новости банков и вкладов

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Инвесторы ожидают роста на рынке акций и недвижимости в 2025

Инвесторы ожидают роста на рынке акций и недвижимости в 2025

В 2025 году удачной инвестицией могут стать акции, недвижимость и краудлендинговые платформы. Таким мнением поделилась аналитик, специалист по финансам и основатель компании Frontiers Мария Кузнецова в эфире радио "Спутник".

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