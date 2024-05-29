Выставка «Национальные бренды БРИКС» в Санкт-Петербургской академии художеств пройдет в дни работы ПМЭФ-2024

Выставка будет принимать посетителей 3 дня — с 6 до 8 июня. Фонд РосконгрессВ рамках Плана председательства России в БРИКС в 2024 году в историческом здании Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина на Васильевском острове 6 июня с.
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