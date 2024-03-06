В СФ одобрили закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

В ходе пленарного заседания Совет Федерации одобрил закон, который вводит запрет для российских граждан и компаний размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов, а также саму рекламу таких ресурсов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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