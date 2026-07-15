Вопрос о будущем Владимира Зеленского всё чаще обсуждается не только на Украине, но и в России. На фоне затянувшегося конфликта появляются самые разные версии - от возможной смены власти в Киеве до физического устранения нынешнего главы киевского режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии