Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 538 подписчиков

Зачем России Зеленский: Об этом открыто не говорят. Но у подполковника Марочко есть ответ

Зачем России Зеленский: Об этом открыто не говорят. Но у подполковника Марочко есть ответ

Вопрос о будущем Владимира Зеленского всё чаще обсуждается не только на Украине, но и в России. На фоне затянувшегося конфликта появляются самые разные версии - от возможной смены власти в Киеве до физического устранения нынешнего главы киевского режима.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии